Школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

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В Красноярске школьник умер на уроке физкультуры. Ребенок упал без сознания во время бега, его не смогли спасти ни школьная медсестра, ни скорая помощь. По предварительной версии, смерть наступила из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

В Красноярске на уроке физкультуры скончался десятилетний школьник. Инцидент произошел днем во вторник. Мальчику стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Скорой помощи не удалось спасти ребенка.

"В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте регионального главка Следственного комитета.

По предварительной версии, у школьника были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Следствие изучает медкарту мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в прошлом учебному году на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников.

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