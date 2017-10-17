Порошенко предложил отменить депутатскую неприкосновенность

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Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде отменить депутатскую неприкосновенность. Она обеспечивает защиту парламентариев от задержаний, арестов и уголовной ответственности.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает РИА Новости.

Документ уже передан на рассмотрение комитета, его статус определен как "неотложный". Согласно проекту, закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

По статье 80 Конституции Украины, депутатам гарантируется неприкосновенность, то есть без согласия Рады их не могут задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности.

Во вторник возле здания парламента началась всеукраинская акция протеста. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

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