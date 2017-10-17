На митинг в центре Киева вышли две тысячи человек

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В Киеве проходит митинг сторонников Михаила Саакашвили. Там уже собрались тысячи людей. Опальный политик угрожает новым "майданом". И, похоже, украинские власти серьезно напуганы возможным повторением уже отработанного сценария. Правительственный квартал оцеплен вооруженными бойцами Нацгвардии.

Служба безопасности Украины опубликовала кадры задержания двух молодых людей, которые, как считается, хотели купить оружие и потом вместе с ним прийти на митинг, организованный Михаилом Саакашвили в центре Киева. Комментируют скупо - для осуществления провокаций насильственного характера, передает "ТВ Центр".

Позже уже в МВД сообщили, что задержанные - это приближенные экс-прокурора Одесской области, соратника Михаила Саакашвили Давида Сакварелидзе. Один из них даже отсидел 12 лет за убийство. Тем самым советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк показал, насколько маргинальные элементы находятся рядом с бывшим губернатором, а теперь опальным политиком.

"Провокации не исключены и мы знаем, что помимо Саакашвили, такие провокации готовят некоторые персонажи из фракции "Самопомощь". Закупают слезоточивый газ, закупают камуфляжную форму для осуществления провокаций против представителей правоохранительных органов", - заявил Шкиряк.

Михаил Саакашвили в долгу не остался. Можно сказать, был возмущен попытками спецслужб и правоохранительных органов очернить его доброе и, самое главное, честное имя.

"Я хочу сказать всем тем, кто разгоняет эту историю - вы меня с кем-то путаете, ребята. Вашего масштаба на меня не хватит. Я — Михаил Саакашвили, я не лидер маргинальной группы какой-то, я не выскочка какой-то, я не с неба свалился", - заявляет он.

Свою акцию в центре Киева Михаил Саакашвили назвал антикоррупционным вече "Вынеси козла". Главных требований три: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. Хотя многие сходятся во мнении: бывший президент Грузии метит на место самого Порошенко.

"Я, как никто, заинтересован в мирном переходе, отходе от барыжной власти, и в том, чтобы на Украине наконец-то началось строительство государства, мирными и спокойными методами Украина пошла вперед", - говорит Саакашвили.

Выступления во время турне по стране, которое провел Саакашвили в преддверии своего майдана, нередко заканчивались потасовками, где в рукопашной сходились сторонники и противники политика. По итогам, в регионах Украины были сформированы группы активистов, которых на автобусах отправили в Киев на акции, чтобы она получилась многотысячной.

Сторонники Сааакашвили на своих страницах в социальных сетях делятся переживаниями: Киев - в осадном положении. На каждом въезде в город усиленные наряды полиции и Национальной гвардии. Правительственный квартал в центре столицы оцеплен войсками. Такого не было даже во время последнего "майдана", сетуют активисты. Люди уже приходят на Площадь конституции. Правоохранительные органы озвучили, что мероприятие началось, и на нем присутствует порядка двух тысяч человек. Сами митингующие называют цифру в два раза больше.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".