Теги: Москва собянин правительство

Инновации стали драйвером развития экономики Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Инновации стали драйвером развития экономики Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет агенство "Москва".

"В инновациях участвует очень много предприятий, организаций города, десятки, если не сотни тысяч человек, начиная от академических институтов и заканчивая стартапами. В эту отрасль вовлечены отраслевые институты, частные, государственные, технопарки, такие научно-промышленные кластеры как: космические, авиационные, атомные, медицинские. Инновации являются основой будущего экономики Москвы", - отметил Собянин.

В свою очередь руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин рассказал, что за четыре года количество технопарков в Москве выросло в пять раз.