На ВДНХ покажут новейшую технику для правоохранителей

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Выставка новейшей техники и перспективных разработок "Интерполитех" открывается во вторник на ВДНХ. В ней примут участие представители 60 зарубежных компаний из 14 стран мира.

Около 500 компании представляют в Москве новейшую технику для обеспечения безопасности и правопорядка. Во вторник на ВДНХ открывается международная выставка "Интерполитех", передает "ТВ Центр".

Экспозиция разместилась на площади в 25 тысяч квадратных метров. Организаторы мероприятия - МВД, ФСБ и Росгвардия. Здесь представлены эксклюзивные образцы вооружения, радиоэлектроники и роботизированной техники. В программе - показательные выступления спецподразделений.

На выставку приехали представители 60 зарубежных компаний из 14 стран.