Дискуссионный клуб "Валдай" начал работу в Сочи

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В Сочи во вторник открылся форум дискуссионного клуба "Валдай". Эта площадка собирает ведущих мировых политиков, бизнесменов и ученых.

В Сочи в Красной поляне открывается форум Международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эта площадка собирает ведущих мировых политиков, бизнесменов и ученых. Главная тема этого года сформулирована как "Созидательное разрушение". В повестке — ключевые международные проблемы - противостояние КНДР и США, ядерная программа Ирана и война с террористическими организациями в Сирии. Форум еще накануне посетил Сергей Лавров, а в ближайшие дни ожидается выступление Владимира Путина.

"Валдайский клуб проделал довольно большой путь и вообще, как мне представляется, то интеллектуальное сообщество, которое сейчас собралось вокруг Валдайского клуба, плавно эволюционирует в сторону действительно полноценного think tank — организации, которая в состоянии обсуждать серьезные вопросы, предлагать какие-то конструктивные идей и какие-то решения", - полагает председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.