В Москве отмечается рост популярности городского транспорта

Теги: Общество москва транспорт

С каждым годом все больше людей выбирают городской транспорт для поездок по Москве. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, доля горожан, которые используют городской транспорт в часы пик, увеличилась до 70% в 2017 году.

Около 70% москвичей пользуются общественным транспортом в часы пик. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, передает АГН "Москва".

"С каждым годом все больше людей выбирают городской транспорт для поездок по городу", - заявил он. По его словам, в метро пассажиров стало больше на 26%, существенно вырос поток и на наземном городском транспорте. Кроме того, на пригородном железнодорожном транспорте прирост составил 28%.

В конце сентября президенту Владимиру Путину продемонстрировали инновационные образцы отечественного пассажирского транспорта. Президент осмотрел экспозицию в Ульяновске, где он провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию пассажирских перевозок. Среди представленных новинок: автобусы, троллейбусы, а также электробусы, которые скоро начнут ходить в Москве по Садовому кольцу и на Тверской улице.

Читайте также:

В Москве на 12 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта