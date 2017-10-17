В ЦИК рассказали об участии Навального в президентских выборах

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Глава ЦИК обвинила Алексея Навального в ложной трактовке Конституции и заявила, что он сможет баллотироваться в президенты лишь в 2028 году - после того, как у него будет погашена судимость по делу "Кировлеса".

Оппозиционер Алексей Навальный сможет участвовать в президентских выборах после 2028 года, об этом ТАСС заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы... вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев, он сможет вполне баллотироваться", - отметила она.

Памфилова напомнила, что у Навального есть судимость по делу о хищении 16 миллионов рублей у предприятия "Кировлес". В феврале Ленинский районный суд приговорил политика к пяти годам условно.

Глава ЦИК пояснила, что Навальный неверно трактует Конституцию, заявляя о своем праве участвовать в президентской гонке. По словам оппозиционера, в основном законе страны написано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы, а он приговорен условно.

"Но вы знаете, что по закону, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления - тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", - подчеркнула Памфилова.

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