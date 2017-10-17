За два года в столице дополнительно заменят 6,3 тыс. лифтов

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Более шести тысяч лифтов заменят в Москве за два года. Решение об этом было принято на заседании столичного правительства. Всего за последние шесть лет было заменено более 29,5 тысячи лифтов. В домах, где ремонт осуществлялся фондом, не останется к началу 2018 года лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

В Москве увеличат объем замены лифтов в жилых домах в 2018-2020 годах в рамках региональной политики капитального ремонта. Такое решение было принято городскими властями в ходе заседания президиума правительства столицы, передает агентство "Москва".

"Начиная с 2018 года город отказывается от практики продления срока эксплуатации и переходит к плановой замене лифтов непосредственно в год истечения срока эксплуатации (25 лет). В 2018-2020 годах истекает срок эксплуатации 6302 лифтов, заменить которые первоначально планировалось в 2021 году и позднее", - говорится в материалах к заседанию президиума правительства.

Всего за последние шесть лет было заменено более 29,5 тысячи лифтов. Таким образом, как уточняется в материалах, в домах, где ремонт осуществлялся фондом, не останется к началу 2018 года лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации.