Устный экзамен по русскому языку введут в 2019 году

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Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в 2019 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийской встрече с родителями. Он отметил, что пока экзамен будет проводиться для допуска учеников девятого класса к ГИА.

Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников планируется ввести с 2019 года. Как рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, пока он будет проводиться для допуска учеников к ГИА.

"Мы понимаем, что такой устный экзамен - устное собеседование - нужно вводить, потому что это позволяет развивать устную речь, русский язык, литературу. Поэтому, скорее всего, такой допуск как штатный режим будет введен с 2019 года", - цитирует его ТАСС.

Выпускники девятых классов будут проходить собеседование в своих школах, оценка будет ставиться по системе "зачет/незачет".

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