Новый самолет МС-21 совершил первый дальний перелет

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Новый российский самолет МС-21-300 совершил первый дальний перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский. Авиалайнер заменит советские "Ту", "Як" и "Ан". Массовое производство машины начнется уже в следующем году.

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 совершил свой первый дальний полет из аэропорта Иркутска на аэродром "Раменское" в подмосковном Жуковском, сообщает ТАСС.

Полет, который продолжался более шести часов, прошел штатно. Все системы работали без сбоев. В мае самолет прошел успешное испытание в Иркутске.

Самолет МС-21 должен прийти на замену советским машинам "Ту", "Як" и "Ан". Это ближне-среднемагистральный гражданский лайнер вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Массовое производство машины начнется уже в следующем году.

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