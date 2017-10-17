Собянин подписал решение об оказании матпомощи ветеранам к годовщине Битвы за Москву
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Ветераны-москвичи получат единовременную матпомощь к 76-й годовщине Битвы за Москву. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы.
Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 76-летней годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает АГН "Москва".
"Единовременную материальную помощь получат ветераны-москвичи: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы. Как и в 2016 году, выплата будет осуществлена в размере десяти тысяч рублей", - говорится в материалах к заседанию президиума.
Ожидаемая численность получателей - 14 тысяч 667 ветеранов.
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