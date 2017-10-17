Медведев пообещал не строить в России "цифровой колхоз"

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Россия намерена продвигать свои цифровые разработки за рубежом и не собирается обосабливаться от глобального рынка. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Россия не собирается создавать свой "цифровой колхоз".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не собирается обосабливаться от глобального рынка и намерена продолжать взаимодействовать с международными партнерами, передает РИА Новости.

"У нас имеется потенциал, чтобы гарантировать цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить вот такой цифровой "колхоз", как это можно назвать", - заявил премьер.

По его словам, на сегодняшний день важно создать среду доверия, хотя это не всегда удается. Кроме того, государство не собирается навязывать цифровизацию бизнесу.

"Цифровизация - вопрос конкурентоспособности самого бизнеса, в конечном счете сам бизнес в этом заинтересован", - подчеркнул Медведев.