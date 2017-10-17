Экс-полицейский осужден за "пьяное" ДТП с пятью жертвами

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В Пушкине экс-полицейский признан виновным в совершении ДТП, в котором погибли четыре человека. Юрий Иванов приговорен к шести годам колонии-поселения. 24 сентября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он врезался в автомобиль с пятью пассажирами. Трое взрослых и один ребенок погибли.

В подмосковном Пушкине бывший сотрудник полиции признан виновным в совершении ДТП, которое произошло 24 сентября 2016 года. В тот день из-за того, что Юрий Иванов нарушил правила дорожного движения, погибли четыре человека.

Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Московской области, экс-полицейский приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению водительских прав на три года.

Авария произошла 24 сентября 2016 года. Около 07:30 полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе М-8 "Холмогоры" на автомобиле с пассажиром. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с автомобилем, в котором находились трое взрослых и двое детей.

Автомобиль с пятью пассажирами вылетел на обочину. В ДТП погибли трое взрослых и один ребенок. Еще один ребенок и женщина-пассажир автомобиля, которым управлял обвиняемый, были госпитализированы.

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