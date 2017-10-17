Израиль пригрозил не допустить появления иранских баз в Сирии

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Израиль не допустит появления в Сирии военных баз Ирана. Об этом глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Перспективы военного сотрудничества России и Израиля, а также глобальную и региональную безопасности обсудили на встрече в Иерусалиме глава нашего Минобороны Сергей Шойгу и премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе переговоров стороны ещё раз подчеркнули недопустимость разжигания межнациональной розни и проявления ксенофобии в любой форме. Отдельно затронули тему ядерной сделки с Ираном. Этот вопрос стал особенно актуальным в последнее время в виду возможного выхода из договора США.

Кроме того, обсуждалась текущая ситуация в Сирии. Накануне на встрече со своим израильским коллегой Сергей Шойгу заявил, что операция против террористов в арабской республике близится к завершению.

