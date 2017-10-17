Средняя скорость движения на благоустроенных улицах выросла на 7%

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Около 70% москвичей пользуются общественным транспортом в часы пик. Об этом доложили мэру Москвы Сергею Собянину на заседании президиума столичного правительства. Москвичи и гости города активно используют карту "Тройка". Только с начала года их было выдано почти пять миллионов. Выросла и скорость на дорогах, где прошла программа "Моя улица". Обсудили в мэрии и инновационное развитие столицы.

Инновации - основа развития экономики Москвы. Созданная в столице инфраструктура насчитывает уже полторы тысячи объектов: технопарки и технополисы, центры услуг для бизнеса и территориальные инновационные кластеры, передает "ТВ Центр".

"В инновациях участвует много предприятий и организаций города Москвы, десятки, если не сотни, тысяч человек, начиная от академических институтов и заканчивая стартапами. В эту отрасль вовлечены частные, государственные, отраслевые институты, технопарки. Научно-промышленные кластеры: космические, авиационные, атомные, медицинские. Инновации являются основой будущего экономики Москвы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Это предприятие (см. видео) - крупнейший в России производитель интерактивного оборудования. Кроме того, здесь занимаются разработками в области нанотехнологий и технических средств для людей с ограниченными возможностями. Недавно компания стала арендатором технопарка "Москва", в планах - переход в статус резидента. В организации работы ей помог новейший московский сервис - навигатор по инновационной инфраструктуре iMoscow.

Для инновационных предприятий в столице предусмотрены серьезные налоговые льготы, сниженные ставки на аренду и льготные кредиты на покупку или лизинг оборудования. А для молодых ученых - гранты и премии. Все это позволило Москве за последние шесть лет подняться в Глобальном рейтинге инновационных городов со 192-го на 43-е место. А вот по работе городской транспортной системы и качеству оказания транспортных услуг столица уже занимает первое место в мире. Это признали и международные, и российские эксперты.

"Пожалуйста, прошу особое внимание обратить на вопросы, связанные с движением транспорта на реконструируемых улицах. Там достаточно много вопросов, в том числе от автомобилистов. Прошу обратить внимание на функционирование транспорта по новой модели. Там, где мы заменили маршрутки. Как там ситуация. Насколько высока удовлетворенность граждан, которые пользуются новой системой. Как много жалоб, как вы их решаете?" – поинтересовался Собянин.

"Несмотря на прирост личного транспорта в Москве - с 2010 года в московском транспортном узле добавился почти один миллион новых личных автомобилей, почти 17% рост - в Москве все равно постоянная положительная динамика с улучшением ситуации с движением в городе. Комплексный подход к развитию транспортной системы и соблюдение баланса интересов всех без исключения жителей Москвы - автомобилистов, пассажиров городского транспорта, пешеходов и велосипедистов - это одна из задач транспортного комплекса Москвы", - сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Главное достижение транспортной системы - у москвичей появился выбор: личный автомобиль и заторы или современные и быстрые автобусы, трамваи, метро. Подвижной парк наземного транспорта сейчас самый современный в мире, активно обновляется подземка и пригородные поезда. Уменьшился интервал движения на МЦК. Развивается легальное такси - более 50 тысяч машин и каршеринг - уже три с половиной тысячи автомобилей. Причем его востребованность самая большая в Европе - шесть поездок в день. Все это позволило существенно разгрузить улицы. За последние девять месяцев город ускорился на 7%.

Алексей Платонов, Евгений Рыбин. "ТВ Центр".

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