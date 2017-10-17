На Рождественском бульваре открыли движение после ремонта

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Движение транспорта открыли на Рождественском бульваре в Москве. На нечетной стороне улицы завершился ремонт дороги.

В Москве полностью открыли автомобильное движение на Рождественском бульваре. На нечетной стороне завершился ремонт дороги, передает "ТВ Центр".

Проезд там ограничили полторы недели назад. Изношенный асфальт заменили на новый - одним слоем и без стыков. При его укладке использовали геосетку из полимерных волокон, это позволит увеличить срок эксплуатации дорожного полотна.

Уже через несколько дней здесь нанесут новую разметку. В этом году новый облик получили 10 бульваров. Работы шли в основном на внешней стороне Бульварного кольца.