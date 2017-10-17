Жители многоэтажки в Подольске замерзают по вине застройщика

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Включать обогреватели и кутаться в теплую одежду — так жители одной из многоэтажек в подмосковном Подольске вынуждены ждать, когда из их квартир уйдет холод. Управляющая компания вроде бы и готова помочь, но это все временные меры. Дом не подключен к магистрали и когда это произойдет — неизвестно.

Черная растяжка на доме — мольба о помощи. Тысячи жителей ЖК "Весенний" в Подольске каждый день проверяют батареи и каждый день один, и тот же результат. Полы остаются ледяными даже несмотря на то, что работают электрообогреватели, передает "ТВ Центр". Поэтому большую часть времени малыши вынуждены проводить на диванах.

Теплоснабжающей организацией является компания-застройщик. Поскольку котельная до сих пор не подключена к магистрали, обогревать дома решили с помощью природного сжиженного газа - его подвозят в цистернах. Он, к слову, в три раза дороже. Оказывается, в прошлом году проблему решали так же. За сезон на газ было потрачено тридцать шесть миллионов рублей. Несмотря на то, что компания-застройщик оплатила половину этой суммы, счета за тепло и электроэнергию жители получили в два раза больше.

"На совещании, на котором присутствовал застройщик неделю назад, представитель ЖК "Весенний" сказал, что они решили практически вопрос с газовиками, материал закуплен. Сейчас они должны проплатить аванс для того, чтобы в течение трех дней обвязали котел", - говорит директор управляющей компании Людмила Зимина.

Аванс в полтора миллиона рублей - это вынужденная уступка, на которую пошла администрация города Подольска. Они уже согласны на любые условия, лишь бы помочь замерзающим жильцам. Реальная же стоимость подключения к магистрали составляет девять с половиной миллионов. Сами жители не уверены, что застройщик выплатит хотя бы аванс.

Когда все-таки планируется подключение к магистрали у самого застройщика выяснить не удалось. В офисе - никого. Особенно острыми становятся вопросы для жильцов, которые знают, что прибывших машин с сжиженным газом всего две. И что этого объема газа хватит меньше, чем на неделю.

Мария Самойлова, Кирилл Макаров и Станислав Козловский. "ТВ Центр".