В десяти округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ
Теги: Москва префектура встреча
Жители 10 округов Москвы смогут задать интересующие их вопросы главам управ районов. Среди главных тем - подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме, а также благоустройство дворов и ремонт подъездов. Обсудят работу с должниками за услуги ЖКХ, а ещё городские программы для социально незащищённых горожан.
Места проведения встреч можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.
Новости по теме Встречи московских властей с населением
-
08 сентября 2017
План проведения встреч глав управ районов с населением
-
20 июня 2017
На встречах глав управ районов Москвы обсудят итоги голосования по реновации
-
06 июня 2017
План проведения встреч глав управ районов с населением
-
16 мая 2017
В десяти округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ