В десяти округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ

Теги: Москва префектура встреча

Жители 10 округов Москвы смогут задать интересующие их вопросы главам управ районов. Среди главных тем - подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме, а также благоустройство дворов и ремонт подъездов. Обсудят работу с должниками за услуги ЖКХ, а ещё городские программы для социально незащищённых горожан.