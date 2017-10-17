15:15, 17 октября 2017

В десяти округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ

Теги:  Москва  префектура  встреча

Жители 10 округов Москвы смогут задать интересующие их вопросы главам управ районов. Среди главных тем - подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме, а также благоустройство дворов и ремонт подъездов. Обсудят работу с должниками за услуги ЖКХ, а ещё городские программы для социально незащищённых горожан.

Места проведения встреч можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти. 

 

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