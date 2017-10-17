СКР возбудил дело о преднамеренном банкротстве ВИМ-Авиа

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным следователей, компания вносила в отчетность искаженные сведения и заключала невыгодные сделки, заведомо зная о своем нестабильном финансовом положении.

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа", говорится в сообщении Следственного комитета России.

По данным следствия, руководство компании поручило бухгалтерии исказить показатели отчетности о высокой кредиторской задолженности, а также указать небольшую прибыль вместо имевшегося убытка.

Кроме того, руководство "ВИМ-Авиа, зная о нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключало невыгодные сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций.

Ранее в отношении должностных лиц перевозчика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

29 сентября суд отправил под домашний арест генерального директора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву до 25 ноября. Владелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев покинул Россию.

25 сентября "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

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