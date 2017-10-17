Около Мадрида разбился истребитель F-18

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Недалеко от Мадрида потерпел крушение F-18. Инцидент произошел при взлете истребителя. Пилот катапультироваться не успел.

В Испании при взлете с авиабазы Торрехон-де-Ардос разбился истребитель F-18. Об этом во вторник сообщает "МИР24" со ссылкой на западные СМИ. Пилот не смог вовремя катапультироваться и погиб.

По предварительным данным, самолет столкнулся с неким препятствием. О других подробностях аварии не сообщается. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.