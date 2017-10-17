Агент Марьянова раскрыла подробности лечения актера

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Актер Дмитрий Марьянов перед смертью не проходил лечение от алкоголизма, о чем ранее сообщали некоторые СМИ. Об этом рассказала во вторник агент актера Алевтина Кунгурова.

Представитель актера Дмитрия Марьянова Алевтина Кунгурова, заявила, что артист лечил застаревшую травму позвоночника, а не алкоголизм. "У него еще с прошлого года были проблемы с тромбом, стоял фильтр на вене. А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копаться в грязном белье и распространять ложь", — приводит ее слова "Ридус".

Марьянова похоронят в среду на Химкинском кладбище. Панихида по артисту пройдет 18 октября в Доме кино с 11:00 до 13:00. Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По факту смерти Марьянова Минздравом Московской области начата служебная проверка.

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