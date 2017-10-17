Первый снег в Московском регионе выпадет 21 октября

Теги: снег подмосковье Погода

В субботу, 21 октября в Московской области выпадет первый снег. По данным Гидрометцентра России, к концу этой недели ночная температура понизится до минус одного градуса. Однако затем вновь ожидается небольшое потепление.

Первый снег в столичном регионе может выпасть уже 21 октября. Об этом рассказали в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, к концу этой недели ночная температура понизится до минус одного градуса, пишет "Русская планета".

Однако долго снежный покров не задержится. После этого снова прогнозируется легкое потепление.

По словам представителя Гидрометцентра, в субботу где-то может выпасть пара снежинок.

В итоге 23 октября в Московском регионе снова установятся плюсовые ночные температуры.