В Госдуме и Совфеде оценили украинскую тактику "волчьей стаи"

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Планы Украины одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи" прокомментировали в Госдуме и Совфеде. Парламентарии считают, что эта идея обречена на провал. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров на одного противника, который не успевает вести много целей и стрелять по ним.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал РИА Новости планы Украины одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи".

"Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий (нефтяные) вышки. Результат боя будет предсказуем, потому что через 10—15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — сказал он.

В Совфеде также посмеялись над тактикой ВМС Украины "волчья стая", отмечает "Газета.ру". "Украинская военная мысль опять превзошла себя. "Волчья стая" — это тактика преследования кораблей противника подводными лодками с целью дождаться численного превосходства. При чем тут ракетные артиллерийские катера, не понятно. Предлагаемая сегодня киевскими военными тактика вызывает усмешки не только у военных. Тем более, что у Украины нет субмарин. Поэтому мы можем в очередной раз улыбнуться и продолжать заниматься своим делом", — заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.