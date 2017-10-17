КС Испании не признал закон о референдуме в Каталонии

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Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии противоречащим основному закону страны. Согласно этому закону в Каталонии прошел референдум за независимость региона от Испании.

Конституционный суд (КС) Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме Каталонии, передает ТАСС.

6 сентября Парламент Каталонии, несмотря на протест Мадрида, одобрил закон о референдуме. Закон должен регулировать правовую базу для организации референдума, который прошел 1 октября.

Принятие этого закона было оспорено в КС испанским правительством. Иск был принят к рассмотрению, что означало приостановку действия. Однако, несмотря на это, референдум состоялся.

2 октября Каталония подвела итоги референдума о независимости. Более 90% проголосовавших, а это свыше двух миллионов человек, высказались за отделение региона от Испании. В Мадриде результаты референдума не признают.

11 октября Парламент Каталонии подписал декларацию о независимости. Однако несмотря на это, отделения автономии от Испании пока не предвидится. Документ не стали выносить на голосование. После подписания председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон отложил процедуру в надежде на переговоры с Мадридом.

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