Путин встретится с президентом Хорватии 18 октября

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В среду, 18 октября, состоится встреча президентов России и Хорватии Владимира Путина и Колинды Грабар-Китарович. В Кремле отметили, что по итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.

В среду, 18 октября, президент России Владимир Путин встретится с со своей хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович. Об этом пишет "Газета.Ru".

"В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов", - отметили в Кремле.

Колинда Грабар-Китарович вступила в должность президента Хорватии 15 февраля 2015 года. Сейчас ей 49 лет.