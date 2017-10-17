СКР рассказал о черной кассе в "Седьмой студии" Серебренникова

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Во вторник в Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Как отметил сотрудник СКР, в "Седьмой студии" Серебренникова существовала так называемая черная касса.

В "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова существовала так называемая черная касса. Об этом заявил в Басманном суде столицы следователь, когда зачитывал материалы дела и показания свидетелей, передает ТАСС.

Согласно этим показаниям,через черную кассу осуществлялось обналичивание денежных средств.

Сам режиссер был в курсе проводимых финансовых операций, утверждает следователь. По его словам, в студии проводились совещания, на которых присутствовал в том числе и Серебренников. "На них (экс-главбух студии, - прим. ред.) Масляева представляла отчет о расходовании денежных средств", - сказал представитель СКР.

Сам Серебренников назвал эти заявления абсурдом.

Кроме того, в суде был оглашен протокол допроса свидетеля Валерия Синельникова. Согласно материалам дела, он обналичивал денежные средства для "Седьмой студии" и обсуждал условия обналичивания с фигурантами дела Итиным и Масляевой при помощи электронной почты, а также SMS-сообщений.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".

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