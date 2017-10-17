Шарапова выбыла из Кубка Кремля после первого круга

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Мария Шарапова выбыла из Кубка Кремля после поражения в первом круге от словачки Магдалены Рыбариковой. Россиянка уступила со счетом 6:7 (3:7), 4:6. В следующем круге Рыбарикова сыграет с француженкой Ализе Корне.

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от словачки Магдалены Рыбариковой в первом круге Кубка Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч продолжался один час и 55 минут. Россиянка уступила со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Шарапова получила от организаторов wild card в основную сетку. Рыбарикова, в свою очередь, была восьмой ракеткой турнира. В следующем круге она сыграет с француженкой Ализе Корне.

Россиянка ни разу не побеждала на Кубке Кремля. На этом турнире она не выступала с 2007 года. В тот раз она уступила во втором круге белоруске Виктории Азаренко.