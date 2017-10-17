В Киеве проходят столкновения протестующих с полицией

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Киев охватили массовые акции протеста. Несколько тысяч человек собрались у здания Верховной Рады с требованиями кардинальных политических реформ. А именно: отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд. Звучат и призывы к отставке президента Порошенко.

Под бой барабанов и такие знакомые "банду геть" у Верховной рады собирается четыре с половиной тысячи человек. Повсюду флаги и плакаты, с претензиями к Порошенко. Выступления со сцены. Речевки. Ну и, конечно же, гимн Украины, без которого никуда, передает "ТВ Центр".

Поют громко и не один раз, ожидая того, кто созывал их на это народное вече под стены парламента. Этот кто-то появляется ближе к обеду. Толпа скандирует Миша. Кто-то поет "Сулико", едва не припадая к перстам украино-грузинского Че Гевары. От такого приема Саакашвили едва не тает. Блаженная улыбка не сходит с уст. До сцены ему в буквальном смысле приходиться прорываться сквозь толпы поклонников.

Политические активистки преклонного возраста. Националисты. Обманутые дольщики. Пенсионеры и еще бог весь кто слушают речь Саакашвили, затаив дыхание. Кто-то всем своим видом демонстрирует, что уходить не собирается. Толпа то и дело одобрительно гудит, едва Саакашвили упоминает президента.

"Мы четко поняли - ничего уже в стране к лучшему не изменится. Мы за эти три года смогли понять хотя бы это, что пока есть Порошенко, не будет прогресса. Пока есть Порошенко, не будет борьбы с коррупцией. Поэтому мы рекомендуем ему как можно скорее уйти в отставку и освободить путь Украине", - заявил Саакашвили.

В соцсетях тем временем уже муссируются слухи о гаубицах в Мариинском парке, что примыкает к Верховной раде. Их канонада многих сторонников Саакашвили заставляет понервничать еще больше. Пока не станет понятно, что это воинский салют в честь приезда на Украину президента Мальты. Его Порошенко принимает на Банковой как раз в разгар протестов у парламента. Оттого не прокомментировать их украинский лидер, разумеется, не мог.

"Это является чрезвычайно важным методом демократии, я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Но мне очень важно и я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа, которые привели к гибели 4 нацгвардейцев", - отметил Порошенко.

Из уст президента, пришедшего к власти после вооруженного переворота, эти слова звучат, мягко говоря, странно. Да и мирно украинцы не умеют. Оттого без стычек с полицией все-таки не обходится. Драку активисты затевают на подходе к парламенту. Нацгвардейцев избивают, распыляя газ и забирая у них щиты. До этого митингующие закидывают яйцами депутата Рады от президентского блока Гончаренко, который пытается пройти на работу.

В самой Верховной раде во вторник тоже кипели нешуточные страсти все по тому же поводу. Депутатов призывали выйти к людям. Спикера Парубия внести на рассмотрение сразу несколько документа, дабы выполнить требования митингующих и Саакашвили. Речь идет о снятии с депутатов неприкосновенности и создании антикоррупционного суда.

"Люди требуют не на словах победить коррупцию, а создать антикоррупционный суд, который будет независимым от президента и его окружения. Потому что люди не дураки. Они знают, что вся глобальная коррупция на Украине идет от президента и его окружения", - заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

За эту инициативу не только Тимошенко, а уже едва ли не половина Верховной Рады. То есть они вместе с Саакашвили выступают против Порошенко, который уже начал использовать имеющиеся у него рычаги. СБУ во вторник заявила, что перед началом митинга в Киеве бывший одесский губернатор получал инструкции в Москве. При этом ответить на простой вопрос, почему Саакашвили до сих пор не депортировали, никто не может. Возможно у тех, кто действительно управляет Украиной, на него совсем иные планы. Президентские выборы ведь не за горами. Да и митинги все эти неспроста.

Александр Панюшкин, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".