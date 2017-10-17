Вторник на фестивале молодежи в Сочи был посвящен африканскому континенту

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Во вторник в Олимпийском парке Сочи раздается ритмичный бой барабанов и ходят люди в колоритных нарядах. На Всемирном фестивале молодежи и студентов - день Африки. Экзотики и ярких красок - хоть отбавляй. А ко всему прочему - мастер-классы от звезд мировой литературы и дипломатии.

Вторник на фестивале посвящён самому жаркому - африканскому континенту. Народы, культура, традиции и, конечно, фото на память. Фотографии и открытки разлетаются по всему миру. Фестивальная почта работает уже несколько дней. Вубнех – учитель из Эфиопии. Помогает детям из бедных семей получить образование, передает "ТВ Центр".

"11 мальчиков и 14 девочек. Мы всей Эфиопией стараемся их поддержать, ну а эти фестивальные открытки наверняка им понравятся и поднимут настроение", - рассказал Вубнех Мулугэта Кебед.

Главное, чтобы доставили вовремя. Такие люди, как Вубнех, стараются сделать этот мир лучше. Каждый в своём стране, но здесь, в фестивальном Сочи, они все вместе. Знакомятся и общаются.

Никаких барьеров, заранее подготовленных вопросов или запретных тем. Марию Захарову, например, спросили, как она выбирает фотографии для своих публикаций в интернете. Ответила что тщательно, иногда даже из нескольких вариантов. Впрочем, за океаном все чаще интернет используют как мощное оружие. Речь о фейковых новостях и информационной пропаганде. Но это день сегодняшний, а будущее за ними.

Среди гостей фестиваля во вторник – председатель ЦИК Элла Памфилова и самый молодой российский министр - Максим Орешкин. Делегаты спрашивают о биткоинах - криптовалюте. Риски слишком велики, отвечает министр, сравнивая инвесторов с игроками в казино.

"Поколение, которое здесь собралось, это поколение, которое будет определять, как будет работать наша экономика, как будет развиваться наша экономика в ближайшие 10-20 лет и такое общение очень полезно", - уверен Орешкин.

Экономику и политику как самые популярные направления потеснила культура. Французского писателя Фредерика Бегбедера поклонники буквально караулят у входа. Хотят сделать фото на память и заполучить заветный автограф. Мастер же советует не тратить время на соцсети, смотреть на мир и больше читать. Классику.

Фестивальные будни расписаны по минутам. Участники все время куда-то спешат, и все же есть то, мимо чего просто нельзя пройти мимо. От энергичных сирийских танцев дух захватывает. Выступление - полный экспромт. Так спонтанно на фестивале случается многое.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".