В результате столкновений в центре Киева пострадали 4 человека

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В центре Киева возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией. Сообщается уже о четырех пострадавших. Также участники акции пытаются устанавливать палатки около Рады. Митингующие требуют создания антикоррупционных судов и принятия нового избирательного закона.

По меньшей мере 4 человека получили ранения в столкновениях около здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщает во вторник "112.ua".

"По предварительной информации, пострадали трое митингующих и один полицейский. Но это предварительная информация", – заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко

Между тем, правоохранители блокируют участников митинга, которые пытаются доставить палатки к зданию Рады. Один из протестующих рассказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые выделили в виде гуманитарной помощи".

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит митинг сторонников Михаила Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области требует отставки Петра Порошенко. По данным полиции, в акции участвуют более четырех тысяч человек.