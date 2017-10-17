Подмосковный Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой Марьянову

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Министерство здравоохранения Подмосковья не обнаружило нарушений в работе операторов службы "112" в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова. Там подтвердили, что друзья актера сами отказались от услуг врачей скорой помощи.

Минздрав Московской области провел служебную проверку действий операторов службы "112" в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщает ТАСС.

"Все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов "Системы-112" не выявлено", - отметили в областном Минздраве.

В пресс-службе ведомства уточнили, что звонок о вызове скорой актеру поступил на "112" в 18:47 оператору из Мытищ. Он заполнил информационную карточку, а в 18:49 перевел вызов оператору в Лобне. В 18:51 оператор соединил заявителя с диспетчером станции скорой помощи. Уже в 19:03 на "112" поступил повторный вызов с отказом от вызова скорой. Он был зафиксирован оператором Лобненской системы "112" в 19:05 и передан местной станции скорой помощи.

О том, что вызывавшие скорую помощь Дмитрию Марьянову сами отменили вызов, стало известно накануне в понедельник. Друзья актера сообщили, что самостоятельно привезут его в больницу. Проверку по факту смерти актера также проведет Следственный комитет.

Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Его похоронят на Химкинском кладбище 18 октября.