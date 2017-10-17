В Москве задержали таксиста по подозрению в убийстве 100 клиентов

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Следователи ходатайствуют об аресте 29-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным СМИ, речь идет о таксисте, отравившем насмерть почти 100 жителей Москвы. Среди его жертв якобы находился известный ведущий Артур Битов.

В Москве задержали таксиста, которого обвинили в отравлении клиента психотропным веществом. Сейчас следователи ходатайствуют о его аресте, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем".

9 апреля 2017 года неподалеку от проезжей части по улице Двинцева в Москве было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Установлено, что смерть потерпевшего наступила от сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. Подозреваемого удалось задержать.

"По данным следствия, с 2015 года мужчина оказывал услуги частного извоза и под разными причинами предлагал своим клиентам выпить минеральную воду, в которой заранее растворял психотропные вещества. После чего, дождавшись действия препаратов, обвиняемый похищал у клиентов принадлежащее им ценное имущество", - говорится в сообщении Ивановой на сайте СКР.

Теперь следователи провели обыски по месту жительства мужчины. Изъяты многочисленные телефоны, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.

Сам задержанный в ходе допроса признал вину в совершении преступлений.

Теперь следствие ходатайствует о заключении фигуранта дела под стражу.

По данным "Ридуса", следствие считает, что он виновен в убийстве почти 100 жителей Москвы. На след 29-летнего Ваагна Карапетяна полицейские вышли в рамках расследования гибели известного ведущего Артура Битова.