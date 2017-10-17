В результате взрыва на юге Турции пострадали 12 человек

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Взрыв произошел на юге Турции в городе Мерсин. В результате пострадали 12 человек. Среди них есть сотрудники полиции.

Не менее 12 человек пострадали при взрыве в городе Мерсин на юге Турции. Среди них несколько сотрудников полиции, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Ранее заминированный автомобиль взлетел на воздух рядом с автобусом, в котором находились сотрудники правопорядка. Инцидент произошел в районе Енишехир.

По данным телеканала, теракт совершили члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.