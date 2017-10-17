Серебренников попросил суд разрешить ему доснять фильм о Цое

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Режиссер Кирилл Серебренников попросил суд разрешить закончить съемки фильма о Викторе Цое. По его словам, на окончание работы над фильмом ему нужно пять дней. Также он попросил дать закончить работу над балетом "Нуреев" в Большой театре.

В Басманном суде Москвы, где проходит рассмотрение ходатайства СКР о продлении меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, он попросил дать ему доснять фильм о Викторе Цое.

"Прошу суд также дать мне пять дней для завершения съемок фильма "Лето" в Санкт-Петербурге", - передает его слова ТАСС.

Кроме того, режиссер попросил суд дать ему продолжить работу над балетом "Нуреев" в Большой театре. "Уважаемый суд, прошу разрешить мне закончить проект в Большом театре, в начале декабря будет премьера "Нуреева". Готовы уведомлять ФСИН о датах репетиций", - сказал Серебренников.

Кроме того, режиссер сообщил, что правоохранительные органы следили за ним и прослушивали его разговоры. По словам Серебренникова, о наличии средств слежки и прослушивающих устройств ему рассказывали, в частности, официанты в ресторанах. При этом он не слушал своих друзей, советовавших ему уехать из России.

Ранее в Басманном суде Москвы сотрудник СКР рассказал, что в "Седьмой студии" Серебренникова существовала так называемая черная касса.

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