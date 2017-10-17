Участники клуба "Валдай" обсуждают в Сочи острые международные проблемы

Теги: Политика сша международные отношения обсуждение

Самые острые международные проблемы обсуждают в Сочи участники открывшегося там 14-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Эксперты и политологи из трех десятков стран пытаются ответить на вопросы: куда движется мир, не приведут ли нынешние противоречия между крупнейшими державами к глобальному конфликту и какую роль может сыграть Россия в формировании нового, более справедливого миропорядка.

Четвертый год большая конференция Валдайского клуба проходит в Сочи. Именно здесь в живописных горах и тишине эксперты с мировыми именами обсуждают глобальные вопросы. Взятая высота -1389 метров над уровнем моря. Под ногами -бездна. И сегодня эта атмосфера под стать сложившейся геополитической обстановке. Конфликт между ведущими державами, кажется, достиг пика. А мир сползает в пропасть большой войны. Именно в такой тревожно тональности проходит дискуссия, сообщает "ТВ Центр".

В этом году главная тема форума - созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый миропорядок. А название доклада, подготовленного Валдайским клубом, и вовсе звучит пугающе - как важно быть серьезным, мир на грани непоправимого. Его авторы считают, что распад СССР привел к исчезновению страха большой войны, который служил естественным ограничителем амбиций мировых держав. И сегодня многие попросту утратили чувство самосохранения. Пока США считают себя единственной сверхдержавой, в мире происходят серьёзные изменения - ядерное оружие появляется у все большего числа государств.

Угрозы американцев решить проблемы Корейского полуострова силовым путем, отказ США от ядерной сделки по Ирану, резкое обострение отношений Москвы и Вашингтона только усугубляют ситуацию. Да и Ближний Восток продолжает полыхать. Именно на этом во вторник сосредоточился Валдайский клуб.

Мировая политика приобретает черты бесшабашного кабаре, ряд мировых лидеров допускают стратегическую фривольность, что грозит глобальным конфликтом - это тезисы из доклада Валдайского клуба, которые попали в прессу.

"Я не исключаю, что с нашей стороны немножко преувеличивают. Но с той стороны явно недооценивают. Мы считаем, что позиция паникера правильнее, потому что лучше перебдеть чем недобдеть. То, что мы наблюдаем США с Северной Кореей, это блеф с обеих сторон пока что. Но это очень опасный блеф, потому что нельзя блефовать без конца", - рассказал научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Оценки степени критичности ситуации у российских экспертов и западных разошлись. Наших пугает безответственность США, которые провоцируют КНДР, а теперь еще и Иран. Нужно срочно что-то менять и садиться за стол переговоров, настаивает Москва. Сами разберемся, отвечают из-за океана. И вообще ничего менять в мироустройстве не нужно.

"В политике, как и в экономике, главное - предсказуемость. Надо знать, что 2+2 это 4. А сейчас 2+2 это 5,6,7. Это суть сегодняшней политики, как она проводится со стороны Вашингтона. С одной стороны, говорят, давайте будем договариваться с Северной Кореей, говорит Тиллерсон, а Трамп ему отвечает - давайте не будем договариваться. Непонятно, что делает правая рука, что делает левая. Эта непредсказуемость американского истеблишмента - она и есть фактор, который влияет на нынешнюю нестабильность", - указал политолог Петр Дуткевич.

Накануне Сергей Лавров выступил на первой, специальной сессии Валдайского клуба, а после в интервью клубному сайту изложил возможные причины непоследовательности американской администрации в отношении России.

"При всей непоследовательности действий нынешней администрации в Белом Доме, при всей экстравагантности все-таки Трамп не отказался от своих лозунгов, намерений, которые декларировал и в свою предвыборную кампанию. И после избрания президентом о намерении улучшать отношения и сотрудничать с Россией. В условиях, когда у большинства демократов никак не может пройти озлобление по поводу проигрыша на президентских выборах их кандидата, а у значительной части республиканцев вызывает отторжение несистемность нынешней администрации, в том числе президента, эта антироссийская истерия продолжается в США, отражает внутриполитическую борьбу", - сообщил Лавров.

Россия может играть роль переговорщика и сильного уравновешивающего фактора в региональных конфликтах. Опыт Сирии это наглядно продемонстрировал. В рамках Валдайской конференции это признают даже эксперты из Прибалтики, в частности, Латвии, которая давно присягнула на верность Вашингтону.

Сегодняшнее сообщество Валдайского клуба - это около 140 экспертов из 32 стран. Политики, ученые, дипломаты, общественники, публицисты и журналисты. В этом году среди почетных гостей – экс-президент Афганистана, бывший канцлер Австрии, экс глава египетского МИД. В общем, весьма и весьма авторитетные люди. Через них, в том числе Москва может донести свою позицию до Запада.

Лилия Акиньшина, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр", Сочи.