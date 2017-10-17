Из Москвы-реки вытащили 18-летнюю девушку

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Спасатели вытащили 18-летнюю девушку из Москвы-реки. Ее доставили на станцию, обогрели и вызвали скорую помощь. Обстоятельства ее падения в воду неизвестны. По данным СМИ, девушка была трезвой.

В Москве-реке едва не утонула 18-летняя девушка. По данным Агентства "Москва", ее спасли в 18:35 спасатели Московской городской поисково-спасательной станции "Крымский мост".

Девушка находилась в 270 метрах от станции и в 70 метрах от берега. Ее доставили на станцию, обогрели и вызвали скорую помощь.

Сама девушка была трезвой. О том, как она оказалась в воде ничего не сообщается.