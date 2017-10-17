Подозреваемый в отравлении 100 москвичей таксист арестован на 1,5 месяца

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Останкинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Армении Ваанга Карапетяна. Его обвиняют в отравлении пассажиров. Под стражей он пробудет до 30 ноября. По данным СМИ, он виновен в отравлении 100 жителей Москвы.

В Москве Останкинский суд вынес решение об аресте уроженца Армении Ваанга Карапетяна, обвиняемого в отравлении пассажиров. По данным ТАСС, обвиняемого продержат под стражей до 30 ноября.

Карапетяна обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Также его обвиняют по статье "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

За каждую из статей ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Сам обвиняемый заявил, что признает вину в инкриминируемых преступлениях, но попросил о домашнем аресте.

Дело в отношении Карапетяна было возбуждено 30 июня. Это произошло после смерти радиоведущего Артура Битова. Сам обвиняемый скрылся с места проживания и 16 октября был задержан.

Ранее СМИ узнали, что Карапетян может быть виновен в отравлении почти 100 жителей Москвы. При обыске по месту жительства следователи изъяли многочисленные телефоны, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.