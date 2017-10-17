В Москве госпитализирован актер Михаил Кокшенов

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В Москве госпитализировали актера Михаила Кокшенова. Сейчас он находится в десятом отделении реанимации и интенсивной терапии Первой градской больницы имени Пирогова. Причины госпитализации неизвестны.

Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Его доставили в Первую градскую больницу имени Пирогова. Сейчас 81-летний актер находится в десятом отделении реанимации и интенсивной терапии.

Михаил Кокшенов играл в некоторых фильмах Леонида Гайдая, среди которых есть "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982). Также он, в частности, участвовал в работах над фильмами "По улицам комод водили..." (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина.