Силуанов объяснил значительные расходы на оборону России

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Россия в нынешней ситуации не может отказаться от текущих расходов на оборону, эти траты абсолютно оправданы. Об этом заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Он также отметил, что бюджет на ближайшие два года согласован с Министерством обороны.

Расходы на оборону и безопасность занимают значительную часть бюджета страны, однако в нынешней геополитической ситуации это оправдано, отметил министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

"Я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации мы не можем отказаться от расходов на оборону. Сегодня траты на оборону и безопасность в бюджете - примерно треть от всех расходов, это большая доля", - приводит его слова "Интерфакс".

"Наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, которые есть на нашу страну", - добавил Силуанов.

В середине августа президент России Владимир Путин заявил, что значительная экономия бюджета на 2018 год предусматривается за счет сокращения статей на оборону. По его словам, этот шаг не отразится на программах переоснащения армии и флота.

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