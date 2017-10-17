Суд продлил арест Серебренникову до 19 января 2018 года
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В Москве Басманный суд продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову на три месяца - до 19 января 2018 года. Кроме того, суд продлил на этот же срок домашний арест в отношении главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и экс-генерального директора студии Юрия Итина. Алексея Малобродского суд оставил под стражей также на три месяца.
Режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом еще на три месяца – до 19 января 2018 года. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает ТАСС.
Кроме того, суд продлил на этот же срок домашний арест в отношении главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и бывшего генерального директора студии Юрия Итина. Гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского суд оставил под стражей до 19 января 2018 года.
Также Басманный суд не отпустил Серебренникова в Санкт-Петербург на съемки фильма "Лето" о Викторе Цое и запретил посещать Большой театр для завершения работы над балетом "Нуреев".
Ранее во время заседания суда режиссер попросил суд разрешить ему закончить съемки фильма о Викторе Цое. Также он попросил дать закончить работу над балетом "Нуреев" в Большой театре.
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