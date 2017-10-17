Возле здания Верховной Рады произошли новые стычки

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Новые столкновения произошли у здания Верховной Рады в Киеве. Митингующие повалили забор, стоявший возле здания парламента в течение дня. Кроме того, во время противостояния со спецназовцев срывали каски.

Новые столкновения митингующих с полицейскими произошли у здания Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

Около десяти полицейских подошли к забору, который контролировали митингующие. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что с этого момента будут проверять всех, кто будет заходить на территорию палаточного городка и выходить из него.

После этого к забору со стороны Рады подошли около 100 спецназовцев, которые попытались оттеснить митингующих.

На данный момент повален забор, который стоял возле здания Верховной Рады весь день. Во время противостояния со спецназовцев срывали каски. Также на месте стычек нардеп Егор Соболев ходил между спецназовцами и митингующими. Он просил людей успокоиться.

Во вторник Киев охватили массовые акции протеста. Несколько тысяч человек собрались у здания Верховной Рады с требованиями кардинальных политических реформ. Они хотят отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Звучали и призывы к отставке президента Петра Порошенко.