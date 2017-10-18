Китай пообещал установить тотальный контроль над интернетом

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Китай в ближайшие пять лет намерен создать чистое и контролируемое интернет-пространство. Об этом заявил председатель КНР на открытии 19-го съезда Компартии Китая. По его словам, над интернетом будет установлен тотальный контроль, чтобы не допустить появления "ошибочных сведений" о политических принципах и идеологических установок.

Китай будет создавать "чистое и светлое" интернет-пространство и в будущем обеспечит над ним тотальный контроль. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая, пишет ТАСС.

По его словам, особое внимание власти уделят разграничению сфер ответственности компетентных органов за появление в интернете той или иной информации.

"Необходимо внимательно следить за возникновением проблем, касающихся политических принципов, идеологических установок, научно-теоретических мировоззрений, прилагать все возможные усилия для предотвращения появления в интернете ошибочных сведений", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также заявил, что к 2050 году Китай должен стать могущественным, демократическим и модернизированным социальным государством.