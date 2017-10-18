Кабмин утвердил перенос выходных в 2018 году

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Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2018 году. Россиян ждут 10-дневные каникулы на новогодние праздники, трехдневные выходные в феврале, четырехдневные - в марте и на Первомай. 9 мая будет отмечаться отдельно. На день России и День народного единства будет по три дня отдыха.

Правительство приняло решение о переносе выходных дней в 2018 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В связи с тем, что празднование Рождества совпадает с выходными днями, правительство решило продлить отдых в марте и мае: с субботы 6 января выходной перенесен на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января - на среду 2 мая.

Также одобрен перенос с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (10 дней), с 23 по 25 февраля (три выходных), с 8 по 11 марта (четыре дня), с 29 апреля по 2 мая (четыре дня), отдельно 9 мая, с 10 по 12 июня (три дня) и с 3 по 5 ноября (три дня).