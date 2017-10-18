Минобороны завершило испытания ракеты для "Искандеров"

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Новая ракета для комплекса "Искандер" прошла испытания на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Об этом сообщил его начальник, генерал-майор Олег Кислов. Он добавил, что в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил России.

Испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" завершены на полигоне "Капустин Яр", передает РИА Новости.

"Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер", - сказал генерал-майор Олег Кислов.

Он добавил, что в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил России.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

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