Павленского поместили в психиатрический стационар во Франции
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Акциониста Петра Павленского, устроившего поджог Банка Франции, освободили из-под ареста, чтобы переместить в психиатрический стационар. Как пишут французские СМИ, арест был снят в связи с оценкой поведения задержанного. Соратница россиянина Оксана Шалыгина остается в заключении по обвинению в намеренной порче имущества.
Петра Павленского перевели в психиатрический стационар. Ранее российский художник-акционист, получивший политическое убежище во Франции, был задержан в Париже после поджога здания Центрального банка страны.
Как пишет Le Figaro, с Павленского сняли арест, чтобы перевести в стационар в связи с оценкой поведения задержанного. При этом соратница Павленского Оксана Шалыгина остается в заключении.
16 октября Павленский устроил акцию у здания Банка Франции. Он облил окна здания горючим, а затем поджег их, призвав "к революционному пожару по всему миру". Павленский и его соратница Шалыгина были задержаны у входа в банк.
Павленский покинул Россию в 2017 году. В 2015 году он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. За эту акцию его оштрафовали.
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