Пентагон признал пятую часть своей собственности бесполезной

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В американском военном ведомстве заявили, что 19% собственности ВС США является ненужной и от нее следует избавиться. В Пентагоне подчеркнули, что необходимо перераспределить ресурсы, чтобы повысить боеготовность армии.

США должны отказаться от пятой части военной собственности, поскольку она не приносят пользы, передает ТАСС заявление Пентагона.

"Мы тратим деньги налогоплательщиков на обслуживание зданий и объектов, которые вооруженным силам просто не нужны", - отметили в Минобороны страны.

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Вооруженные силы США на сегодняшний день располагают на 19% большим количеством инфраструктуры, чем требуется военным для выполнения своих задач.

От подчеркнул, что необходимо перераспределить ресурсы с целью повышения боеготовности и модернизации.

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