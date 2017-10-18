Чай и варенье подорожали в преддверии холодов

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Накануне холодов в России подорожали чай и варенье. Традиционные для зимы продукты выросли в цене на 3 и 8% соответственно.

В России подорожали чай и варенье. Эксперты связывают это с приближением холодов.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, варенье в сентябре подорожало на 8%, а чай на 3%. Как пишет газета "Известия", в сентябре россияне платили за 1 килограмм таких продуктов, как варенье, джем, повидло, в среднем 296,82 рубля.

"Погодные условия не позволили добиться тех показателей, которые были запланированы. В целом собрано на 15% меньше ягод и фруктов, чем предполагалось. При этом качество урожая тоже оставляет желать лучшего", - рассказал изданию президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев.