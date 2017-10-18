В Иркутске сгорел нелегальный дом престарелых, есть пострадавшие

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Тринадцать человек пострадали в результате пожара в нелегальном доме престарелых в Иркутске. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания при работе сушильной машины.

В Иркутске сгорел нелегальный дом престарелых. Учреждение располагалось в частном доме на улице Курортной.

Пожар возник рано утром. Из горящего здания были эвакуированы 16 пожилых людей, 13 из них госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины.

"В двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг", - отметили в региональном МЧС.