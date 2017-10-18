Полет российской ракеты в небе над Дубаем попал на видео

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Светящийся объект был замечен в понедельник над эмиратом Дубай в ОАЭ. Видеозапись явления широко разошлась по соцсетям. Как выяснилось, в атмосфере сгорели обломки космического корабля - это была ракета-носитель "Союз-2.1а".

В понедельник в небе над Дубаем пролетел неизвестный объект. Видеозапись явления ранее широко разошлась по соцсетям, передает РИА Новости.

Как предположили некоторые пользователи, неопознанный объект является метеоритом. Другие допустили, что это мог быть сгоревший самолет. Однако позднее выяснилось, что в атмосфере сгорели обломки космического корабля. Скорее всего, имелась в виду ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела космический корабль на орбиту.

Грузовик "Прогресс МС-07", запущенный в субботу к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", в понедельник пристыковался к станции в автоматическом режиме.

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